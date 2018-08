Ancora dieci giorni, poi sarà davvero tutto finito per il mercato europeo: il 31 agosto chiuderanno le ultime sessioni aperte tra i maggiori campionati del continente, Ligue 1, Bundesliga e Liga, ma a dieci giorni dalla deadline le mosse delle big sono tutt'altro che definite. Manca ancora un valzer fondamentale, quello al quale le big europee (escluse le italiane e il Valencia) si sono sottratte fino ad ora: la girandola di attaccanti, tanti casi in piena discussione e il rischio per i giganti esteri di restare a bocca asciutta.



BALO INGUAIA L'OM - Lo sa bene il Marsiglia, gelato dopo il fallimento dell'operazione Balotelli, che ha preferito restare a Nizza un'altra stagione. Supermario è solo l'ultimo di una lunga sfilza di no incassati dall'OM tra luglio e agosto: Giroud, rimasto al Chelsea, Zaza passato al Torino e Ben Yedder del Siviglia prima di lui. E ora? Rudi Garcia rischia di restare con Germain e Mitroglou, la cui cessione è stata momentaneamente congelata, ma ci sono ancora alcune piste in piedi: una delle più calde è quella che porta a Mbaye Niang, che il Toro considera tutt'altro che incedibile dopo l'arrivo di Zaza.



DORTMUND, CHI PRENDI? - Situazione analoga quella in cui versa il Borussia Dortmund, che non è ancora riuscito a sostituire Batshuayi (ora al Valencia). I 'piccoli' Reus, Philipp e Sancho non possono bastare per l'attacco dei i gialloneri, serve una prima punta di livello e dopo i tentativi a vuoto per Morata e Gameiro ora il BVB ha virato su obiettivi di secondo piano: chiesti Divock Origi e Paco Alcacer, esuberi rispettivamente a Liverpool e Barcellona.



IL DOPO CR7 NON C'E' - Il caso più eclatante però è certamente quello che riguarda il Real Madrid, orfano di Cristiano Ronaldo e senza un successore. Dal passaggio di CR7 alla Juventus infatti, nulla si è mosso nel reparto offensivo delle merengues, scatenando il malumore dei tifosi: Benzema, Bale, Asensio, Mayoral, Vazquez e Isco non sono certo un parco offensivo di scarsa qualità, ma non sono considerati abbastanza per dare l'assalto a corazzate come Atletico e Barcellona in Liga, o Man City, Bayern Monaco, PSG e la stessa Juventus in Champions League. A distanza di oltre un mese, qualcosa è cambiato: Lopetegui e Florentino Perez hanno concordato sulla necessità di andare su un nuovo nueve, un centravanti di livello che possa rimpiazzare Benzema o, eventualmente, giocare in coppia con lui. Il problema per i blancos, tuttavia, è che le piste predilette portano a campionati in cui il mercato è già chiuso e dunque è impossibile per la squadra designata rimpiazzare la propria stella in uscita: il Tottenham non ha mai preso in considerazione l'ipotesi di per Kane e anche l'Inter non ha intenzione di privarsi di Icardi. Cosa resta dunque? Il grande sogno resta Robert Lewandowski, ma il Bayern Monaco non si è mai spostato di un millimetro e, pur avendo la possibilità di sostituirlo (Werner?), i bavaresi continuano a rifiutare qualunque incontro con l'agente Zahavi o di prendere in considerazione l'idea. Poco percorribile anche la pista che porta a Paulo Dybala della Juventus, ben più credibile e concreta invece quella che porta allo spagnolo Rodrigo, in rete contro l'Atletico nell'ultimo turno: le mosse in entrata del Valencia lasciano intendere che sia stata presa in considerazione la possibilità di fare a meno di lui (arrivati Gameiro e Batshuayi, possibile anche il ritorno di Guedes), ma c'è da far fronte alla clausola rescissoria da 120 milioni di euro fissata dai Murcielagos, con la dirigenza del Real che vorrebbe spenderne non oltre la metà. Nazionale spagnolo, nel pieno della maturità (classe '91), sognato anche dal Napoli e particolarmente apprezzato da Lopetegui: può bastare per raccogliere la pesantissima eredità di Cristiano Ronaldo? Il tempo stringe in ogni caso: Marsiglia, Borussia Dortmund e Real Madrid, è corsa contro il tempo per regalarsi un nuovo bomber.



