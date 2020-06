Un gol come vetrina sull'Europa. Il primo tra i professionisti per. Accento romano, inconfondibile. Nella capitale Mirko ci ha lasciato il cuore. Pescato da Bruno Conti nell'Atletico 2000 e cresciuto in giallorosso: tutta la trafila fino al debutto in prima squadra, l'unico insieme a Luca Pellegrini a vincere lo scudetto con Giovanissimi, Allievi e Primavera. Predestinato."Fortissima. Dentro di me avevo tanta voglia di dimostrare a me stesso quando ero migliorato. Mi sono liberato. La dedica è anche per il mio procuratore Paolo Paloni, che ha sempre creduto in me. A lui devo tanto"."Bene, sono contento di stare qui. Penso a fare bene qui a Setubal, in futuro vedremo cosa succederà"."In Portogallo il pesce è buonissimo. Tra i piatti italiani sono un amante della pasta: carbonara o al pesto"."Mia mamma e i miei amici"."Carlinhos (centrocampista classe '94 in prestito dallo Standard Liegi, ndr) e Bessa (centrocampista classe '92, ndr)."Nella Roma Diego Perotti, in generale mi piace molto Neymar"."Siamo amici, è una persona alla quale mi ispiro sia sul campo che nella vita al di fuori del calcio"."Sì, è il mio modello. Mi piacerebbe saper battere i rigori come li tira lui"."E' stata una grandissima emozione. Francesco è una persona speciale, bravissimo con noi giovani"."Anche se ormai è passato un po' di tempo, la porterò sempre dentro di me. E' l'emozione più bella di tutte"."Nello spogliatoio erano tutti contenti per me, un po' meno per com'era finita la partita (1-1, ndr) e per il momento che stavano attraversando"."Un momento inaspettato. Forse ancora oggi non mi rendo conto che partita ho giocato"."Fondamentale, lei è tutta la mia vita. Ho il suo nome tatuato sulla pelle e nel cuore"."Instagram e Tik Tok. Il primo lo uso quotidianamente per raccontare la mia vita attraverso le foto, l'altro per fare le challenge. Ne ho appena lanciata una: #MA48CHALLENGE, ha 2,5 milioni di visualizzazioni".