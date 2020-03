. E’ vero che molti hanno fatto donazioni a ospedali e altri, come il campione del mondo Daniele De Rossi, hanno donato il sangue. Nessun dubbio sul fatto che la crisi abbia coinvolto anche loro, a livello fisico, dal meno famoso Favalli della Reggiana al più famoso Dybala della Juventus, a livello psicologico e familiare per le preoccupazioni dei parenti lontani. In teoria, però,“Chi non lavora non fa l’amore”, cantava Adriano Celentano.. Il presidente dei calciatori, Damiano Tommasi, ha già detto che è troppo presto per affrontare l’argomento, ma intantoE mentre in Italia non si muove nulla,, il club più titolato in Bundesliga, equivalente della nostra Juventus per storia e prestigio. Thomas Muller, campione del mondo, e altri suoi compagnie le categorie meno privilegiate tra i dipendenti della società. A ruota si sono aggiunti i giocatori dello Schalke 04, del Mainz e del Werder Brema e stanno era aggiungersi quelli del Bayer Leverkusen e del Borussia Dortmund.E allora,, prima di tutto per aiutare i rispettivi club che fin qui li hanno sempre strapagati e coccolati, e poi anchedegli altri settori che non guadagnano come loro, ma perderanno sicuramente più di loro? Pensate come sarebbe bello secon le loro rispettive squadre imitassero i colleghi del Bayern e degli altri club tedeschi. E già che ci siamo,, guadagnano più dei campioni che allenano. In fondo il 20 per cento dello stipendio è soltanto una piccola fetta per chi guadagna milioni e continuerà a guadagnarne in futuro. Mentre attorno a loro ci saranno tante categorie di lavoratori che perderanno molto più del 20 per cento.Soltanto così, infatti, si potrà ripartire con la speranza di non vedere fallire una parte se non addirittura l’intero sistema. Perché. Un motivo in più per sperare in una dimostrazione di solidarietà da parte dei protagonisti del calcio, che si trasformerebbe direttamente in una prova di maturità per aiutare tutti a ripartire nel modo migliore.