Il problema - lo abbiamo visto - non è solo quello di trovare denaro per investire in calciatori, ma addirittura quello di pagare gli stipendi; non a caso è in atto un pressing serrato sulla Federazione per ottenere la dilazione delle mensilità dovute ai calciatori. Così anche i grandi club studiano strategie finanziarie particolari per chiudere qualche trattativa.