Non è bastata una notte di riflessione per placare le polemiche sorte al termine della partita fra Juventus e Bologna. La vittoria sofferta per 2-1 dei bianconeri, con la polemica per il rigore chiesto dagli emiliani per fallo di mano di De Ligt non concesso dall'arbitro Irrati, continua a far discutere. E inevitabilmente anche i social si scatenano celebrando da un lato le paratone di Gigi Buffon nel finale e dall'altro attaccando la scelta arbitrale vista, ancora una volta, soltanto a favore della Juve. Ecco nella nostra gallery le foto, i meme e i tweet più divertenti.