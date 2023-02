Un sampdoriano in una famiglia di genoani: "Sono diventato blucerchiato grazie a mio nonno, l'unico a tifare Sampdoria in casa".- poi un amico mi ha fatto tornare allo stadio e ho riscoperto che vuol dire avere una fede"."Sì, assolutamente. Quando posso vado sempre allo stadio. Penso che il tifo per una squadra sia la cosa più sana del calcio, va oltre ogni tipo di risultato. Su Facebook sono sommerso da tag su post della Samp"."Era un derby contro il Genoa, non ricordo il risultato ma ho ancora perfettamente davanti agli occhi il gol di Cassano di testa sotto il sette".Prima un sospiro che sa quasi di rassegnazione, poi parte: "Sto soffrendo molto. E mi dispiace tantissimo perché si vede che i giocatori ci mettono il cuore, ma il gioco ancora no c'è. Io credo in Stankovic ma poco nella società"."Vorrei che la Sampdoria venisse liberata da questa situazione, purtroppo da poco si è infranto il sogno di vedere Mancini e Vialli in dirigenza"."E' un personaggio, e quei tipi di personaggio a me non piacciono. Mi piacciono persone vere con principi sani, lui non sta rispettando il club. Diciamo che se io avessi una società non gliela farei mai gestire"."Sì, è nato tutto durante un suo concerto: ho visto che li vendevano e ne ho comprato uno. Da quel giorno non ho mai smesso"."Ho perso il conto, probabilmente più di 100. Forse prima erano anche di più, ma a volte mi capita di regalarli in giro"."Se sto con persone alle quali tengo e mi chiedono l'accendino per fumare, alla fine mi è capitato di lascarglielo. Ma lo faccio sono con chi è importante nella mia vita. Un po' come quando nominavano i cavalieri mettendogli la spada sulla spalla"."Purtroppo no. Ne ho una di quanto ero piccolo, ma ora i miei amici vogliono regalarmene una con scritto Olly"."Sì, è una cosa che mi è venuta in mente quando ho visto la canzone di Bresh per il Genoa. Ora ho altro su cui concentrarmi, ma in generale non mi ci metterò subito perché non vorrei venisse vista come una risposta al suo brano".