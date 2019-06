Per Giampaolo, nuovo allenatore del Milan, cuore giovanile interista, il tradimento nel calcio, quando si parla di allenatori, è un concetto "vetusto". E, per come lo spiega, ha ragione: "Un allenatore dà tutto per il club in cui lavora". Stesso pensiero di Maurizio Sarri, punto di riferimento per il neo rossonero, che a sua volta è un pupillo del nuovo tecnico della Juventus. A Napoli, però, la pensano diversamente, con tanti, troppi tifosi che hanno parlato di alto tradimento del Comandante.



Partendo da qui, la Classifica di CM di questa settimana è dedicata ai 10 allenatori traditori. Nel presepe napoletano Sarri dà già mostra di sé vestito di bianconero, con il bottino da 30 denari in mano: Giuda juventino. Come Giuda interista è Leonardo per i tifosi rossoneri: una vita al Milan in tutte le vesti, poi il passaggio all'Inter, per qualche mese.. E un'accoglienza al derby che ha fatto la storia, recente, delle coreografie. E dei cori... (vero Gattuso?). Milan-Inter, Napoli-Juve, ma non solo: un po' di estero, un altro derby, ma al contrario, e una curiosità dalla C. Sì, dalla Serie C. Provate a chiedere ad Avellino di Aldo Ammazzalorso...



@AngeTaglieri88