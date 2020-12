Non solo il mercato delle big e la lotta scudetto animeranno le operazioni della sessione invernale. La Serie A è infatti ancora spezzata in due tronconi fra i club che lottano per il vertice della classifica e quelli che invece vogliono evitare da qui a giugno, di lottare per non retrocedere. Almeno 9 squadre, dal Torino all'Udinese (tenendo per ora escluse Sampdoria, Benevento e Verona al momento a più due due gare di distanza dal terzultimo posto.Tanti nomi, tante operazioni e scelte che toccano anche i top club e che potrebbero cambiare gerarchie, schemi, classifiche per confermare, ribaltare o stravolgere squadre e rose in una lotta che si preannuncia forsennata. Abbiamo racchiuso nella nostra gallery, squadra per squadra, i movimenti più attesi e quelli sognati, che potranno avverarsi (o meno) nei prossimi 30 e più giorni.(8 punti) - Ultimo in classifica e con la conferma a tempo per Marco Giampaolo, il Torino si ritrova in difficoltà e con tanti punti di domanda.da tempo sono in partenza,è un capitano che può e deve sognare più in grande in vista dell'Europeo, ma la richiesta più grande rimasta inespressa da inizio stagione per l'allenatore è un rinforzo (o due) a centrocampo. Un regista allae una mezzala d'inserimento alla. Ci riuscirà Vagnati?