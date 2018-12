A poco meno di due settimane dal via, le squadre dihanno già iniziato a intavolare le trattative per rinforzare le rose in vista della seconda parte di stagione. A giudicare dai primi contatti, il mercato di riparazione vedrà un gran via vai di attaccanti, delusi dalle attuali esperienze e pronti a rimettersi in gioco per tornare a far gol. Uno su tuttiche, nonostante un maggior utilizzo da parte di Eusebiograzie all'infortunio dicon 6 partite da titolare tra campionato enelle ultime 7, continua a deludere le aspettative, con la Sampdoria che è pronta a riaccoglierlo in prestito e rilanciarlo.Per unoche arriva, c'è unpronto a lasciare il club blucerchiato: l'attaccante polacco è finito nel mirino di Bologna e. Proprio il club viola è uno dei più attivi e sta seguendo diversi profili per rinforzare il reparto avanzato: oltre all'attaccante della Samp, il ds Corvino sta monitorando la situazione di, in uscita dal Siviglia, e, che ha già manifestato più volte la volontà di tornare in Serie A e terminare l'esperienza al. Potrebbe cambiare maglia anche Gianluca, che piace alla: l'ex attaccante di Milan e Pescara, ora al, potrebbe prendere il posto di uno tra, fuori dai piani del tecnicoSe Schick può ripartire da Genova per dimostrare di valere i 42 milioni spesi dalla Roma per acquistarlo, Mariopotrebbe finalmente rientrare in Italia. I rapporti con ile il suo tecnicoai minimi storici e il contratto in scadenza a giugno spingono il club transalpino a cederlo a gennaio, per non perderlo sei mesi più tardi a parametro zero: sulle tracce di 'Super Mario' c'è il, che è vicino alla cessione di(nel mirino di alcune squadre di B) e ha sondato il terreno anche per Alessandro, ora al. Pronto a rimettersi in gioco anche Mattia. L'attaccante di Ascoli Piceno ha collezionato appena 201 minuti in 8 presenze con la maglia del Bologna e vuole lasciare il club emiliano già a gennaio per una nuova avventura, a tre anni e mezzo dal suo arrivo in rossoblù.