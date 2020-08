Ileliminae si guadagna l'accesso alla semifinale di, trasformando la massima competizione europea per club in una corsa a due:. Da una parte, dall'altra: gli esponenti dei campionati più bistrattati delle 5 leghe europee si prendono la scena più brillante e luccicante.dice in tono ironicosu Twitter: campionato di agricoltori, di contadini, di basso livello. Eppure i contadini hanno ribaltato i pronostici: se Bayern e Psg fanno comunque parte dell'elité europea, le sorprese arrivano dalle altre due, ile ilche hanno mandato a casa. E anche il modo in cui i bavaresi hanno eliminato il Barcellona è più che significativo: 8-2 a questo livello non si era mai visto.: secondo i dati di Transfermarkt, queste sono le due leghe più 'povere' dei top 5 campionati europei, al di sotto anche della nostra(nella gallery il valore lega per lega). Che, andando a ritroso in questa Champions League, ha pagato dazio proprio contro di loro, glicolcol(ma questa è tutta un'altra storia, vista la forza devastante dei parigini), e l', a conti fatti, colIlè l'unica superstite, anche se il Barça che ha estromesso la banda didai quarti è quello che ne ha presi. Liga, Serie A e Premier a guardare, Ligue 1 e Bundes, fresche e riposate, a esultare: al di là di come finirà, loro hanno già vinto.@AngeTaglieri881.