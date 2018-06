Dopo l’impresa del Cosenza, che si è unito a Livorno, Padova e Lecce in Serie B, è già tempo di focalizzarsi sulla prossima stagione di Serie C, che prenderà il via il prossimo 26 agosto. Il termine per presentare le iscrizioni al campionato sarà quello del 30 giugno, poi si procederà alla suddivisione dei gironi, che rappresenterà il primo step fondamentale per la programmazione del prossimo campionato. Nel frattempo, però, le squadre sono impegnate in quella che sarà una lunghissima esatte di mercato. Il primo tassello fondamentale in vista dei ritiri estivi è, ovviamente, quello della panchina, con diversi club che sono ancora alla ricerca di un nuovo allenatore. La situazione più spinosa e delicata, al momento, è sicuramente quella relativa al Catania, che dopo un anno di alti e bassi ha dato l’addio a Cristiano Lucarelli, corteggiato dal Livorno. E proprio con il club toscano potrebbe esserci un clamoroso scambio di panchine...



SOTTIL IN SICILIA - Il primo nome per raccogliere il testimone da Lucarelli, infatti, è proprio quello di Andrea Sottil, che nella passata stagione ha guidato il Livorno, nonostante due esoneri stagionali, alla promozione. Il tecnico ha già detto addio al club di Spinelli, ribadendo che non esistono i margini per poter proseguire insieme. Ecco perché il Catania, che ripartirà dal secondo posto nel girone e dalle semifinali playoff della stagione appena conclusa, sta pensando a lui per centrare quella promozione che è e resta presupposto fondamentale per il ritorno del club ad altissimi livelli. I contatti sono già stati avviati, ma manca ancora l’accordo; la principale alternativa a Sottil, che resta comunque in pole position, è rappresentata da Massimo Drago, ex allenatore di Crotone e Cesena. Aggiornamenti decisivi si avranno nei prossimi giorni, con il Catania che ha fretta di chiudere la questione allenatore per potersi concentrare sul mercato e allestire una squadra di livello, che possa conquistare la Serie B già durante la regular season, possibilmente senza tutta l’altalena di risultati che ha contraddistinto questa stagione.



MERCATO ALLENATORI - Chi ha già scelto il prossimo allenatore, che avrà il compito non facile di cancellare la pessima stagione appena conclusa, è l’Alessandria, che ha puntato su Gaetano D’Agostino per tornare a sognare in grande. L’ex giocatore dell’Udinese ha firmato un contratto biennale con i piemontesi dopo la buonissima salvezza ottenuta alla guida della Virtus Francavilla, che ha rappresentato la sua prima esperienza di livello come allenatore. Scelta fatta anche per il Pisa, che ha ufficializzato l’arrivo di Luca D’Angelo, successore di Petrone, reduce da un buonissimo campionato sulla panchina della Casertana, concluso con un settimo posto e l’eliminazione al secondo turno di playoff. Ancora in dubbio, invece, la permanenza di Calori sulla panchina del Trapani, che sta valutando diverse possibilità per il futuro. L’obiettivo del club siciliano, infatti, è Fabio Caserta, allenatore della Juve Stabia, con il quale sono già stati avviati i primi contatti. Il nome di Calori, al momento, resta solo un’alternativa da considerare in caso di esito negativo della trattativa con Caserta, l’uomo individuato dalla dirigenza dei siciliani per dare la scossa ad un ambiente ancora amareggiato per il finale di stagione. Trapani che, come il Catania, dovrà riscattare una stagione luci e ombre, lottando da subito per conquistare la promozione diretta in Serie B.



I CONFERMATI - Se è vero che per buona parte delle squadre principali c’è grande traffico in panchina, è anche vero che diversi club hanno deciso di scegliere la strada della continuità. Su tutti la Robur Siena, che ha sfiorato la promozione sia in regular season che ai playoff. I toscani, dopo una stagione che ha sancito il ritorno tra le grandi del club, hanno confermato Michele Mignani in panchina; il tecnico è stato uno dei grandi artefici dell’ottimo campionato della squadra e avrà la possibilità di giocarsi ancora una volta le sue chances per raggiungere Serie B. Conferme importanti anche per Silvio Baldini, sempre più uomo centrale nel progetto della Carrarese, e Paolo Zanetti, uomo copertina della stagione da favola del Südtirol. L’ex giocatore del Torino ha condotto la squadra fino ad uno straordinario secondo posto nel Girone B e ad una semifinale playoff; risultati incredibili che Zanetti spera di replicare anche nel corso del prossimo campionato, che con qualche aggiustamento di rosa potrebbe concludersi in modo anche più dolce di quello appena terminato...