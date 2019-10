Sono passati ormai due giorni dall'insediamento ufficiale disulla panchina delal posto dell'esonerato Marcoe sebbene privo dei vari nazionali il nuovo allenatore ha già diretto il gruppo rossonero in 3 sedute di allenamento.e anche lui, così come Giampaolo, è chiamato subito asu alcuni duelli in atto nelle zone nevralgiche del campo. Pochi sono infatti gli intoccabili della rosa rossonera e la richiesta non proprio velata fattagli anche in conferenza di vedere impiegati con maggior costanza i nuovi acquisti potrebbe generareIl dubbio più grande, impossibile negarlo, riguarda il centro dell'attacco.con Giampaolo è apparso in netta difficoltà soprattutto nella richiesta di partecipare maggiormente alla manovra allontanandosi dall'area di rigore. Al contrario del polacco ha fatto molto meglioche nelle ultime uscite, anche in quelle più negative, è apparso sempre il più propositivo. Dovrebbe spuntarla ancora Piatek, ma se foste in Giampaolo spingereste per il cambio? VOTA QUI AL SONDAGGIO PER L'ATTACCO. Non è ancora chiaro se Pioli opterà per un 4-3-3 o per un 4-2-3-1, ma la certezza è cheoffensivi. Tante sono le opzioni a disposizione dell'allenatore emiliano e potrebbero coinvolgere anche Calhanoglu e lo stesso Leao, ma il vero dubbio è sicuramente quello legato allo spagnolo. Ritenuto insostituibile da Giampaolo, è stato già indicato come giocatore importante anche da Pioli. Alle sue spalle però pressache reclama spazio e potrebbe ottenerlo. Lo utilizzereste al posto di Suso?Infine c'è abbondanza per quello che riguarda il centrocampo o, all'occorrenza, per il ruolo da trequartista nel 4-2-3-1. I giocatori "di fantasia" non mancano in rosa, ma a oggi sono in 3 a contendersi un unico posto accanto a(favorito su Bennacer). Pioli ha dato un'indicazione chiara in conferenza stampa sul ruolo di: "È una mezzala di inserimento", e se finora con Giampaolo quel ruolo era destinato a, con il rientro dila svorabbondanza potrebbe trasformarsi in problema. L'italiano, se sta bene, è quello che dà più affidabilità. Il brasiliano ha lampi di classe pura mentre il turco è quello più duttile anche in fase di costruzione. Chi scegliere?Dubbi, scelte, duelli, il nuovo Milan dista iniziando a prendere forma. Domenica a San Siro arriva ilnella prima delle 6 gare da autenticoe che vedrà i rossoneri affrontare nell'ordine Roma, Spal, Lazio, Juventus e Napoli. Quale sarà il suo primo 11?