Si è impappinato alla grande sul numero dei ricoverati in terapia intensiva. Non era evidentemente tutta forma il suo dirsida tanta responsabilità. Si è inerpicato, anche qui alla grande, su un valore più che su un'idea: quella che la. Un valore a cui vasta parte del paese è disabituata se non ostile. Per dirla terra terra ha detto che non è il momento di essere tifosi di se stessi, della propria categoria, della propria parte. Prima cittadini, poi tifosi. Dirlo a un paese che si esercita spesso ad essere ultrà, ciascuno della sua curva di interessi o appunto appartenenza. Inerpicarsi quindi su roccia qui assai scivolosa quello di Draghi. Per il resto passi sopra terreni solidi quanto poco battuti.Per mano della Protezione Civile, per mano delle Forze Armate, per mano dei volontari.e consapevolezza che senza l'aiuto massiccio di Protezione Civile, Forze Armate, volontari, medici di base, farmacie e ogni altra mano possibile, la vaccinazione di massa fallisce, sfora i tempi massimi per non avere un terzo inverno di pandemia. Draghi ha fatto l'esempio dei tamponi: prima difficilissimi a farsi perché solo in ospedale, poi per fortuna disponibili e accessibili con facilità in mille e mille luoghi, pubblici e privati.Draghi porta un dato: scuola superiore, Dad raggiunge 60 per cento studenti. Solo 60 per cento. Dato che basta e avanza per per sapere e vedere che c'è scuola in presenza da recuperare. Modificando e adattando calendario scolastico, per quest'anno e il prossimo. Come fanno in ogni altro paese del mondo dove non fanno spallucce se a figli e nipoti togli anni di formazione scolastica.Draghi: non è un blackout lungo che poi torna la corrente e tutto torna come prima. Tutte le aziende, tutte le attività e tutti i lavoratori vanno aiutati. Chi, in salute economica prima della pandemia, aiutato a resistere. Chi aiutato a crescere e a svilupparsi. E chi aiutato a diventare altro e diverso da prima. E chi aiutato a chiudere senza danni sociali. E: i più colpiti sono giovani e donne che lavorano in attività nei servizi alla persona e i lavoratori autonomi. E non tutti potranno ricominciare pari pari come prima, turismo e ristorazione ad esempio non reggeranno se riproporanno il modello dello sfruttamento intensivo dell'ambiente, delle città e del...cliente.Revisione profonda è la formula usata da Draghi. fatto salvo principio più reddito uguale più tasse. Però troppe le tasse di oggi sui redditi (dichiarati) tra 30 e 50 mila euro lordi annui. Revisione profonda da affidare a commissione di esperti che propongano riforma generale del fisco e non alla roulette russa di leggine, emendamenti e poi emendamenti e leggine...Addirittura assunzioni per merito e aggiornamento e riqualificazioni professionali obbligati e costanti. Gli entusiasti saranno pochi, ma buoni. Gli scettici tanti. Quelli che boicotteranno di sicuro troppi.Non sono ristori, rimborsi, recuperi, risarcimenti, gratifiche. Non sono miliardi per restaurare quel che era. Perché quel che l'economia e la società italiana erano prima del Covid già erano legno storto e campo improduttivo. I 209 miliardi non sono neanche progetti su cui fare domanda e ottenere finanziamento. Devono essere piani di lavoro con date, scadenze, verifiche, costi e utilità. Verifiche semestrali e annuali, perché i miliardi si prendono fino al 2023 e quel che si è detto di farci con i miliardi va fatto entro il 2026. Devono poi essere investimenti scelti col criterio della "co-benefici". Cioè? Cioè l'esatto contrario di abitudini e aspirazioni che privilegiano un tanto a territorio, un tanto a settore, un tanto a comparto. In questo caso un tanto per uno non fa bene a nessuno.vuole chiamare "Governo del Paese". Al Senato 262 sì alla fiducia, 40 no e 2 astenuti, 15 senatori M5S hanno votato contro, altri 8 si sono assentati per non votare. Di istruzione per l'uso di Draghi più ce n'è un'altra, da Draghi non esplicitata. Ed è: così è e non altrimenti. Chi mormora, sussurra, calcola, immagina, pretende che sia altrimenti, che le cose non stiano come stanno, appunto pretende, calcola, immagina, mormora, sussurra e perfino grida. Tutte attività e voglie che, qui e oggi, hanno poco a che vedere con il pensare, ragionare e utilmente fare.