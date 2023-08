A pochi giorni dalla fine del mercato il Napoli continua a lavorare per rinforzare la rosa di Rudi Garcia. Dopo aver chiuso l'arrivo di Lindstrom i Napoli sta stringendo col Psv per la cessione di Lozano, ma potrebbe esserci ancora qualche movimento a centrocampo.ma manca l'intesa tra i due club; nelle prossime ore potrebbero aprirsi nuove soluzioni, in caso di cessione il Napoli ha una rosa di diversi profili che sta valutando come vice Lobotka.- Tra i nomi che risaltano all'occhio c'è quello di Sofyan: la sua posizione alla Fiorentina è ancora in bilico, alla finestra c'è anche la Juventus ma l'interesse più concreto, al momento, arriva dalla Premier League. Un altro giocatore sondato dal Napoli è Boubakary, classe '99 in uscita dal Leicester che nelle scorse settimane aveva avuto qualche contatto col Monaco. A proposito di Ligue 1: al Napoli piace anche il classe 2000 del Lione Maxence, in passato cercato dal Milan ma blindato dai francesi con un contratto fino al 2027. Negli ultimi giorni si sta facendo strada il nome di Lucas: ha appena conquistato la qualificazione alla fase a gironi di Champions col Galatasaray ma in Italia tornerebbe di corsa, in questa sessione di mercato era già stato trattato dalla Lazio che poi ha fatto altre scelte. Il capo scouting del Napoli Micheli sta seguendo da tempo anche il 2003 del Salisburgo Lucas, ma la valutazione di 20 milioni è considerata eccessiva.- La priorità del Napoli al momento è l'uscita di Demme, in caso di cessione il sostituto potrebbe essere uno di loro. Non solo: se dovesse arrivare un nuovo centrocampista, in questi ultimi giorni di mercato potrebbe partire ancheIl classe 2000 ha recuperato da un infortunio che gli ha fatto saltare tutta la prima parte di preparazione, Garcia aveva dato l'ok al prestito ma dopo il mancato arrivo di Veiga ha bloccato il giocatore. Se dovesse partire, su Gaetano ci sono Empoli e Frosinone.