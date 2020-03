Gigi Buffon

Francesco Totti

Alessandro Del Piero

Christian Vieri

Filippo Inzaghi

Fabio Cannavaro

Paolo Maldini

Andrea Pirlo

Giorgio Chiellini

Ciro Immobile

Alessandro Nesta

Marco Materazzi

Gennaro Gattuso

Daniele De Rossi

Luca Toni

Antonio Di Natale.

Lo deciderà un sondaggio diche ora vi sveliamo. Abbiamo selezionato, a giudizio insandacabile del nostro sito (ma siamo pronti a ricevere critiche, anzi, le aspettiamo con piacere e curiosità) un gruppo diche hanno scritto la storia di questi venti anni.Quanto alle critiche e alle osservazioni possiamo in qualche caso perfino anticiparle. Per esempio, c’è stato un bel dibattito in redazione su: come si fa a non inserire fra i 16 l’uomo del gol alla Germania e del rigore decisivo nella finale di Berlino? E? Possibile che un talento come il barese non riesca a trovare posto? E, e. Andiamo avanti.Abbiamo collocato i nostri magnifici 16 in(o Coppa Italia, se volete) e attraverso tre giurie voteremo ogni giorno per un duello, quattro duelli da una parte e quattro dall’altra, dagli ottavi alla finalissima.. Le tre giurie sono state formate in questo modo: la giuria dei lettori che esprimeranno il proprio voto nel sondaggio quotidiano, quella della redazione die quella degli opinionisti del sito. Ogni giuria conterà un punto, in modo che non potrà esserci in nessun caso un pareggio.