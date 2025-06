Da Totti a Zanetti, da Adriano a Stoichkov: quante stelle al Tardini di Parma, l'8 giugno c'è il raduno di Operazione Nostalgia!

Getty Images

GianfrancoJuanHristoDinoDiegoma non solo: ci saranno anche. Appuntamento domenicaper ilUn evento che ha conquistato un successo incredibile in questi anni, spostando migliaia di persone da tutta Italia, e che quest'anno chiuderà in bellezzaCome da tradizione, anche quest'anno a Parma, Operazione Nostalgia è pronta ad emozionare la città e a schierare due formazioni di altissimo livello in un atmosfera che si preannuncia da brividi.

Per tutti gli appassionati sarà una giornata all'insegna del divertimento, ci si potrà riunire), per divertirsi e trascorrere dei momenti indimenticabili ed incontrare alcuni dei calciatori protagonisti del raduno, che passeranno per salutare il pubblico.Nella gallery i presenti al raduno: