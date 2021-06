Sarà un'estate calda per l'Associazione Italiana Arbitri. Tanti i temi che scottano, molte le decisioni da prendere., non si può dire lo stesso per la vicenda che coinvolge l'attuale responsabile del Settore tecnico,, che - come scrive il Corriere dello Sport - sarà ascoltato dal nuovo procuratore dell’AIA, Rosario D’Onofrio, in merito alla “Calciopoli toscana”, lo scandalo per il quale è stato prima assolto e poi nuovamente rinviato a giudizio (il nuovo processo, ordinato dalla Corte d’Appello di Firenze, inizierà il 24 novembre prossimo, sempre a Prato).L’ex arbitro internazionale rischia perchéfra le quali lo spareggio play out fra la Sestese (destinataria dell’eventuale accordo) e la Nuova Chiusi, tutto attraverso l’arbitro Federico Masilunas. Ci sarebbero agli atti diversi contatti telefonici fra Trefoloni, l’arbitro in questione e Bresci, oggi purtroppo defunto, all’epoca vicepresidente della Lega Nazionale Dilettanti ma non più Presidente del Comitato Regionale Toscana. Il procuratore AIA, D’Onofrio, dovrebbe acquisire la documentazione dalla Procura di Prato, che si è appellata contro la sentenza di assoluzione, nelle carte la possibile violazione dell’art. 40 del Regolamento dell’AIA, quello che potrebbe essere paragonato all’art. 4 del codice di Giustizia sportiva, quello di lealtà, correttezza e probità. Tutto finirà nelle mani della Commissione di Disciplina guidata da Mauro Carboni, quando si apriranno i processiLo stesso si può dire per tre arbitri - Pasqua, La Penna e Ivan Robilotta - più quattro assistenti (anche se uno si è dimesso) in riferimentoLa vicenda, che ha una coda anche alla Procura della Repubblica di Roma, vede coinvolti, oltre a Morganti, Brighi e Di Fiore (la Commissione della Can B) anche i membri dell’Intero Comitato Nazionale di allora, retto dal presidente Nicchi e dal vice Pisacreta, un elemento che crea qualche imbarazzo anche all’attuale governance dell’AIA (due membri di allora sono stati rieletti il 14 febbraio scorso con Alfredo Trentalange presidente). Bisognerà aspettare le memorie di chi è stato coinvolto per trarre conclusioni.