Lo ha ribadito, senza troppi giri di parole, lo stesso ds nerazzurro. Esattamente una settimana fa, in occasione del via del calciomercato, Ausilio ammetteva: "La nostra realtà è quella di un club che deve fare acquisti oculati che però devono passare principalmente dalle vendite. Ad oggi abbiamo risorse limitate che dovremo migliorare con le vendite".Tolti gli incedibili Sensi e Barella e ben note le situazioni di Eriksen Brozovic , unici big del centrocampo in grado di garantire cifre importanti, il supermercato Inter alla voce 'mediana' è aperto. Conte ha chiesto la conferma di, ma davanti alla giusta offerta anche l'ex Atalanta può partire. Capitolo a parte merita anche, da poco tornato in rosa e oggetto di analisi approfondita da parte di Antonio Conte: il giudizio (e il futuro) del belga sono in stand-by.Per il resto, i nerazzurri devono risolvere diverse grane: a partire da. Addio in salita anche per: l'Inter chiede 16 milioni di euro, le (poche) richiesta sin qui sono giunte solo dal Portogallo, dove esiste però una penale da 30 milioni ai danni dell'Inter inserita dallo Sorting Lisbona in caso di cessione da parte dei nerazzurri a un club lusitano. In uscita anche: il brasiliano non tornerà a Firenze, per lui sirene dalla Premier; sull'ex Juve, invece, c'è l'interesse di Fenerbahce e Galatasaray, ma l'ingaggio da 3 milioni netti è un ostacolo da superare.