Dai primi buoni risultati nei qualifier su FIFA 21 alla firma con un team internazionale in questa stagione. Nel mezzo,: sono questi alcuni traguardi della breve (ma già importante) carriera di, che in questa stagione su FIFA 23 vestirà la maglia dei. "È un grande traguardo arrivare in Betclic Apogee – racconta il diciannovenne in esclusiva a Calciomercato.com – Dopo due anni in crescendo, sono pronto ad affrontare questa stagione competitiva con più certezze e a puntare in alto"."L’anno scorso ho collezionato diversi secondi posti, come quello nel Ranking Europeo: quest’anno l’obiettivo è di portare a casa qualche premio, a partire dalla eSerie A. Ho pianto tanto dopo la finale persa (per mano del Torino Esports, ndr) e nella prossima edizione punterò alla vittoria, grazie anche al supporto dell’Hellas Verona. Come si dice in questi casi, rispetto per tutti ma paura di nessuno".: si tratta della competizione che porterà i migliori team a competere dal vivo per un montepremi complessivo di 300.000 dollari. Il percorso che porta alla Fase finale è ancora lungo ma la strada intrapresa è quella giusta, come tiene a sottolineare lo stesso player: "Non è mai facile iniziare la stagione con un nuovo compagno, ma conoscevo già Fabio prima di entrare nel team. Sapevamo di poter fare bene e abbiamo trovato la giusta sintonia fin dalle prime partite: il team punta molto su questa competizione ed è stato importante portare a casa questa qualificazione, arrivata nella seconda settimana di torneo e senza subire sconfitte"."È sempre difficile trovare le giuste meccaniche all’inizio, soprattutto se consideriamo i continui aggiornamenti che ti costringono a cambiare stile di gioco. Un anno è tutto basato sul possesso palla, un altro sui cross, quello dopo sul dribbling… Ma se sei un pro player devi lavorare per adattarti".: "Mi sono affidato allo stesso modulo dello scorso anno, il 4-3-2-1. Un altro schema tattico molto valido, ma altrettanto difficile da utilizzare al meglio, è il 5-2-1-2 con quattro giocatori molto stretti al centro del campo e la possibilità di sfruttare l’ampiezza sulle fasce".