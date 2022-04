Gli azzurrini oggi lottano per la salvezza e leVittorie in casa di Roma e Juventus, pareggio a Milano contro l’Inter, successi casalinghi con Atalanta e Fiorentina. Tutti risultati di spessore che sono arrivati anche grazie ad alcune individualità che stanno emergendo con forza. I due grandi protagonisti sono Giuseppe, capocannoniere con i suoi 17 gol, e Antonio, fantasista classe 2003 a cui il Napoli si aggrappa nei momenti più delicati. Come accaduto lo scorso sabato nel 3-2 a sorpresa contro la Fiorentina.assist al bacio ad Ambrosino per il momentaneo 1-0, recupero palla al limite della propria area, coast to coast e conclusione dell’azione generando l’autogol del raddoppio e soprattutto la vera magia che ha realizzato quasi al fischio finale. Al 94’ il baby talento napoletano ha controllato un lancio lungo,- All’età di 6-7 anni Vergara iniziava a giocare presso la Scuola Calcio Lodi a Frattaminore, paese in provincia di Napoli, praticamente a pochi passi da dove è cresciutoCi sono stati alti e bassi,Grava ha sempre creduto in lui, ne ha visto tutto il potenziale. Lo stesso Vergara è stato bravo a non mollare mai, allenamenti sempre più, anche a fine campionato per migliorare. Ecco i risultati, nelle ultime due stagioni c’è stato il cambio di passo che lo ha fatto diventare un giocatore chiave, il più talentuoso - con Ambrosino - della Primavera del Napoli.– Oggi Vergara sta avendo un exploit rilevante anche sotto il punto di vista fisico, fino a un paio d’anni fa era fermo a 1,60 m. Ma adesso fisicamente lotta come un leone, applica tutta la sua tenacia in fase difensiva. Poi eccocerca sempre di stupire e ci sta riuscendo. Vergara nasce come esterno destro offensivo, partendo dalla fascia per rientrare sul mancino, il suo piede preferito. Quest’anno l’evoluzione da mezzala destra e trequartista, facendo tanto lavoro in interdizione:– Tutto mancino, e che mancino. Un fantasista puro che accarezza il pallone con una naturalezza dei grandi prospetti.Con le dovute proporzioni, ovviamente, Vergara in più ha quella cattiveria agonistica e quello spirito di sacrificio da scugnizzo napoletano. Dallo scorso anno si è aggregato al gruppo sotto la guida Gattuso, quest'anno con Spalletti e i suoi uomini c'è stato tanto. L'allenatore toscano lo ha spronato a lungo e lo ha convocato nelle partite contro Leicester (Europa League), Juve, Bologna e Sampdoria (campionato) e Fiorentina (Coppa Italia). Sempre panchina, l'esordio ufficiale non è riuscito ancora a farlo, è sceso in campo nel secondo tempo dell'amichevole contro ilmostrando già personalità e le sue qualità. Ha ancora da migliorare sotto il punto di vista realizzativo, ma è un giocatore molto generoso: nella stagione corrente un gol e otto assist. Non è tutto,Quando gioca palla c'è sempre la sensazione che possa accadere qualcosa di pericoloso. Davide Pinto, suo agente, lo segue passo dopo passo e si confrontano come due amici ogni giorno.- Vergara dovrà dare tutto nelle ultime tre partite della stagione con la Primavera. Mancano ancora gli ultimi passi per raggiungere la salvezza, continuando così riuscirà a trascinare la squadra verso l'obiettivo. PoiSpalletti lo conosce bene, sa di poter contare sulle sue qualità ed il ragazzo ha la determinazione giusta per centrareDopodiché testa alla stagione che verrà. Vergara prenderà parte almeno ad uno dei due ritiri che attendono il Napoli quest'estate, poi presumibilmente il prestito.