Tornerà a casa, prima possibile."Illest" ("pronto" in catalano), è quello che ha risposto alla domanda del giornalista di La Vanguardia in merito alla possibilità di diventare l'allenatore blaugrana. ​"Voglio tornare al Barcellona, non vedo l'ora.Mi volevano per il dopo Valverde? Non lo so, ma non era il momento. Intorno a me voglio sentire fiducia, non voglio un ambiente tossico. Voglio cooperazione e identità".Il legame contrattuale con i qatarioti dell'Al-Sadd non è un problema,Che secondo la stampa spagnola potrebbe già arrivare nelle prossime settimane. E' vero che da gennaio, al timone, c'è Quique Setien, ma il legame non è così solido. Indipendentemente dai risultati (se la stagione ripartirà) con l'ex Betis Siviglia a fine anno verrà fatto il punto. E la possibilità di un addio non è così remota, nonostante un contratto in scadenza nel 2022.L'eventuale sbarco di Xavi aprirebbe scenari nuovi riguardo alla rosa. Ter Stegen, Piqué, Busquets, de Jong, Arthur e Messi sono le certezze, il resto andrà valutato o sarà messo sulla lista dei partenti. Di questa lista fanno parte Griezmann e Dembelé,. E Neymar? La risposta l'ha data lo stesso Xavi: "​Dal punto di vista calcistico un suo ritorno sarebbe fantastico, ma bisogna se è in grado di inserirsi nel tessuto sociale dello spogliatoio".