All’Inter è l’alba di una nuova era, quella che vedrà valorizzare i talenti di casa e bloccherà operazioni autolesioniste alla Zaniolo-Nainggolan. C’è un prima e un dopo Settlement Agreement e spezzate le catene della UEFA i nerazzurri hanno adesso a disposizione un margine economico che gli consentirà di evitare certe trappole. Il diktat di Zhang è chiaro: i talenti della cantera sono intoccabili, non si vendono, neanche se dovesse servire per arrivare a calciatori più affermati.



È stato così per Esposito (in estate fortemente richiesto da Roma e Sassuolo), e sarà così anche per Oristanio, altro 2002 che sta sorprendendo il mondo dei professionisti grazie alle sue giocate con la maglia dell’Inter Primavera e della Nazionale Under 17. Marotta ha annunciato la sua missione anche a Conte, nei prossimi anni dovranno allenarsi con continuità in prima squadra i talenti delle giovanili, già in rampa di lancio. Esposito e Pirola faranno da apripista, a breve arriverà Oristanio, poi spazio anche a Gnonto. L’Inter cresce con un nuovo imperativo: i talenti del vivaio non saranno più sacrificati.