, non sempre bellissimo ma più solido, concreto e ferocemente determinato a raggiungere il risultato. La vittoria in rimonta contro il Parma conferma come la squadra rossonera abbia cambiato pelle nelle ultime settimane e ad accorgersene è stato anche un certoche, da responsabile dell'area tecnica in coabitazione con Leonardo, ha evidenziato anche ieri i progressi compiuti dal gruppo. E- "Abbiamo avuto grandi risposti da chi ha giocato meno, da chi è in scadenza di contratto. Il segreto per arrivare al risultato è essere compatti, è facile esserlo quando le cose vanno bene, meno nelle difficoltà. La gestione di Rino in questo è fondamentale", ha dichiarato l'ex capitano a Milan TV per, al pari di Riccardo Montolivo e Andrea Bertolacci, che hanno assistito alla partita col Parma dalla panchina. Situazioni diverse l'una dall'altro, con risvolti e scenari futuri molto differenti, ma con la certezza che quello sembrava sicuro pochi mesi fa oggi non lo è più. Prendete per esempioche, con l'esplosione di Calabria e l'arrivo nell'estate 2017 di Conti dall'Atalanta, era finito in fondo alle gerarchie, salvo reinventarsi in questa stagione (complice l'emergenza) in una preziosa risorsa anche come centrale difensivo.. Nel recente incontro andato in scena tra la dirigenza del Milan e il suo procuratore Mino Raiola non si è affrontato l'argomento rinnovo, ma, con un ritocco al ribasso del suo ingaggio da circa 2,5 milioni di euro, inizia a prendere piede. Esattamente come perdel settore difensivo, dopo gli infortuni che hanno colpito a turno i suoi concorrenti. Serietà, professionalità, esperienza, tutte doti che anche il colombiano classe '86 ha dimostrato di possedere e potrebbero valergli ilo, nella migliore delle ipotesi, giugno. Anche in questo caso, concedendo al Milan un piccolo sconto sui 2,7 milioni percepiti oggi.- E per continuare alla voce "occasioni sfruttate", come non citare quelche, nello spazio di pochi giorni, si è ritrovato titolare due volte, non demeritando mai sotto l'aspetto dell'impegno e della dedizione. Come per i suoi compagni più esperti,. L'ex Parma, cercato nei mesi scorsi dal club gialloblù, dal Chievo e da altre squadre di Serie A,, quando i rossoneri confidano di inserire un paio di pedine importante in mediana,col Milan, che non esclude a priori il rinnovo.col primo che non ha saputo cogliere le poche occasioni che gli sono state fornite, mentre il secondo non rientra da tempo nei piani dell'allenatore. Entrambi potrebbero salutare Milanello già con l'inizio dell'anno nuovo.