A sostituire l’esterno della nazionale italiana è arrivato, georgiano classe 2001 da cui ci si aspetta tanto. Il Napoli però ha in casa Alessio, lo scorso anno in prestito al Frosinone.L’attaccante si è messo in mostra con 9 reti e 3 assist ma soprattutto è stato il vero trascinatore della squadra laziale. Nella sua stagione spicca però il recente e chiacchierato esordio in Nazionale maggiore nei minuti finali della gara di Nations League contro l’Ungheria. Zerbin però non è il solo azzurro ad aver esordito in una nazionale nello scorso mese. Gianluca Gaetano e Alessandrosi sono resi protagonisti con la Nazionale U21 di mister Nicolato, il primo trovando anche la rete del 3-0 nella sfida contro i pari età del Lussemburgo. La stagione diè stata un crescendo, terminata con l’inaspettata promozione in Serie A della sua Cremonese, mettendo a segno 7 reti e 5 assist, con prestazioni sempre sopra la media.Il ragazzo era già balzato agli occhi di Ancelotti che nel 2019 l’ha fatto esordire prima in Coppa Italia e in campionato, e a seguire in Champions League contro la formazione belga del Genk, nel giorno del suo esonero., che ha stregato Spalletti nello scorso ritiro estivo, convincendolo a tenerlo in rosa come alternativa a Di Lorenzo. Il terzino si è fatto trovare pronto quando nella parte finale di stagione Di Lorenzo si è infortunato, con dodici presenze in Serie A e una in Europa League. Prestazioni che gli sono valse la convocazione in U21, con conseguente esordio nella stessa gara del compagno Gaetano.Se per Zerbin c’è il vuoto lasciato da Insigne, per Gaetano c’è tantissima concorrenza, con un reparto di centrocampo che vede giocatori come Fabian Ruiz, Zielinski, Anguissa e Lobotka. L’età e le qualità sono però dalla loro parte e viste le stagioni disputate sognare una conferma in maglia azzurra non è un’utopia.