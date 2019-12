Calciatore, campione, fuoriclasse, star e ora anche... unità di misura. Zlatan Ibrahimovic, in attesa di sciogliere i nodi legati al suo futuro, con Milan e Napoli che aspettano, si diverte su Netflix che, per lanciare l'ultimo film di Michael Bay con Ryan Reynolds protagonista, 6 Underground, si è servita proprio dell'ex capitano dei Los Angeles Galaxy.



ZLATANOMETRO - Quanto stupisci da.... zero a Zlatan? Nasce lo Zlatanometro, unità di misura con la quale misurare.... l'adrenalina. Gattini che si fanno le coccole? 0% Zlatan. Taekwondo? 75% Zlatan. Ibra è l'attaccante che Milan e Napoli sognano. Ma anche lo strumento definitivo per valutare film e qualsiasi altra cosa.