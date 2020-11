Altro che "zona Cesarini". Ormai il gol dopo il 90' va considerato nella "zona Caicedo", i numeri parlano chiaro. Come riporta Il Corriere dello Sport, seguendo le direttive dell'esperto Massimo Perrone del Corsera, l'attaccante della Lazio è nettamente in vantaggio su Renato Cesarini. 6 gol a 3, non a 5 come viene detto da molti, e a 2 se si considerà solo la Serie A. I gol che l'italo-argentino segnò in due partite contro la Lazio (una nel maggio 1932 e l'altra nel novembre 1932) arrivarono entrambi prima del 45'. Un'altra marcatura allo scadere invece arrivò in nazionale. In poche parole il passaggio di consegne è ormai cosa fatta.