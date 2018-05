La squalifica di tre giornate comminata a Jordan Veretout a causa del calcione a Joao Pedro apre le porte a Bryan Dabo, lasciato fuori contro il Cagliari dopo il gol decisivo a Genova. L'assenza di uno dei protagonisti della stagione colpirà il centrocampo della Fiorentina con il Milan, a San Siro, in un'ultima giornata in cui per i viola la posta in palio è praticamente nulla: il suo connazionale è pronto e scalda i motori.