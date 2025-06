Dagbladet, quotidiano norvegese: Italia "nel pastalandia" con uno 0-3. Haaland e compagni festeggiano col kebab

NTB/AFP via Getty Images

Pazza gioia indopo il 3-0 inflitto all'Italia che avvicina di molto i ragazzi del ct Solbakken alla qualificazione diretta ai prossimi Mondiali. Il quotidiano locale Dagbladet, nella sua edizione online, scrive che, tradizione che va avanti da qualche tempo per i nordici.Si chiede il portale norvegese se per gli azzurri ci possa essere una pizza di consolazione, mentre il messaggio agli Stati Uniti di Trump è chiaro: "Arriviamo".

Il tonfo azzurro ha fatto rumore anche nel resto d'Europa: in Spagna Marca e AS parlano di pericolo 2026 e di Italia messa al tappeto, invece in Francia RMC Sport e Le Figaro titolano con "tre schiaffoni" e con Donnarumma che si sfoga dopo la disfatta.