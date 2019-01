Oggi, primo giorno del nuovo anno, saremo travolti televisivamente e non da una cascata di oroscopi redatti da astrologi più o meno credibili al cui fascino però ciascuno di noi vorrà cedere perché, alla fine non si sa mai. Ieri, nella “Domenica in” di zia Mara la tradizione della lettura del futuro è stata puntualmente rispettata, segno per segno. In qualità di ospite del salotto di Rai Uno c’era anche un mio buon amico, oltreché coetaneo e collega.che gli appassionati sportivi e non hanno conosciuto come “bisteccone”.Galeazzi, seduto su una sedia a rotelle, con grande semplicità e senso dell’ironia confidava che per lui era paradossale parlare di queste cose tagliava corto affermando: “”. Il morbo di Parkinson non perdona.nelle occasioni più diverse e più disparate al pubblico appassionato di sport. La “sua”televisione e il suo modo di proporsi allo spettatore non è mai stato convenzionale e soprattutto mai banale. Da uomo di sport praticante, campione di canottaggio ai tempi della gioventù, ha saputo trasmettere empatia ed emozioni autentiche raccontando avvenimenti di ogni genere. Dalle mitiche imprese del fratelli Abbagnale alle performances internazionali dei più celebrati campioni del tennis. Come affabulatore e cronista di queste due discipline, Giampiero è stato un vero maestro.Poi c’era anche il calcio, naturalmente. Non sottile e graffiante come Beppe Viola, ma egualmente provvisto di uno stile tutto suo e comunque diverso da quello del branco,. Il coraggio, poi, di sapersi anche prendere in giro prestandosi alla parodia di se stesso ha rappresentato un segno distintivo per la sua lunga carriera professionale. Ho il ricordo coniugato con mille avventure, tutte puntualmente terminate con le gambe sotto il tavolo di un ristorante nel quale, sino a notte fonda, mi impegnavo inutilmente a tenergli testa tra portate e bottiglie come una sera a Puebla, in Messico, dove si guadagnò in pieno la medaglia di favoloso “bisteccone” e io per un pelo non finii ricoverato per indigestione.La Rai ei suoi direttori si sono sempre affidati a lui e fidati di lui perché sapevano di poter contare su un professionista a tutto tondo. Un Festival di Sanremo voluto da Pippo Baudo, camei assortiti in film di cassetta dove non nascondeva la sua lazialità, soprattuttoCorri piano, per favore. Il traguardo può ancora attendere, intanto goditi questi applausi meritati.