. E con straordinaria mira vacon identica dinamica:, i cui sponsor perdono la visibilità offerta dal più gigantesco mercato nazionale del pianeta.La seconda puntata di questa vicenda si è realizzata durante il weekend che ci siamo appena messi alle spalle, eQuest'ultima ènsediataRecenti investigazioni giornalistiche internazionali hanno portato alla luce. Si parla die di uno smantellamento sistematico dell'identità uigura. Rispetto a questo stato delle cosea che già in precedenza era finitoIn questa circostanza, stigmatizzando il fatto cheLo ha fatto attraverso l'account personale di Instagram, suscitando l'immediata reazione da parte del governo cinese. Che ha risposto alla libera opinione espressa da un calciatore conRisultato:o spazio di palinsesto è stato riempito conE la scelta è stata accompagnata dalleSi è fatto sentire anche l'Arsenal. Per difendere la libertà d'opinione del proprio tesserato?La sostanza del comunicato dei Gunners è che. Il che, a dire il vero, è una presa di posizione eminentemente politica. Ma soprattutto è un tentativo di non alienarsi il mercato cinese, ciò che per il club inglese e i suoi sponsor costituirebbe un danno pesantissimo. E quanto alle libertà civili o alla repressione delle minoranze, si tratta di faccende che non sono di pertinenza della dirigenza arsenalista.Come detto,Era già successo lo scorso ottobre e in quella circostanzafranchigia NBA. Il motivo della censura era statogeneral manager del club. Costui, dall'account privato, aveva espresso. Questa sua esternazionela piattaforma web che possiede l'esclusiva delle gare NBA in Cina.. Tanto da costringere la lega a esprimere una posizione pubblica. Nella quale non sono state prese le difese del dirigente degli Houston Rockets, ma piuttostoPure la proprietà del club ha preso le distanze, e anche in questo caso il senso è:Dal canto suo, Morey si è trovato costretto a cancellare il precedente tweet e a scriverne di nuovi in cui ha precisato chTutte queste reazioni di carattere difensivo hanno finito col creare disappunto di segno opposto, da parte di quella vasta parte di opinione pubblica Usa che ha chiesto cosa mai ci fosse da ritrattare e presentare scuse se ci si è schierati in difesa della libertà.Ma al di là di ogni considerazione sui casi singoli, rimangono le indicazioni di fondo da trarne. E esse diconoA fare la differenza non sono le regole del gioco o la capacità di stare sul mercato concorrenziale. A fare la differenza è la forza, come sempre. E adessoA Pechino lo sanno. E nel resto del mondo, purtroppo, anche. Le tremebonde reazioni mostrate da Premier League e NBA ne sono soltanto una conferma.. E quanto ai diritti delle collettività, “qui non si fa politica”.@pippoevai