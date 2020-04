"Seguo il programma di lavoro che il club ci ha inviato, ma non è la stessa cosa di quando ti alleni in gruppo. Devo preoccuparmi di non ingrassare, è complicato. A mia moglie piace cucinare e a me piace mangiare, una combinazione pericolosa. In casa abbiamo un sacco di biscotti per bambini e io li assaggio ogni volta che vado a prendere un tè": parole e musica di Aaron Ramsey, centrocampista della Juve. Ma non si tratta dell'unico calciatore che in tempi di quarantena sta facendo i conti con la golosità.



HAZARD, MALDINI E JORGINHO: PECCATI DI GOLA - Ecco le parole di Eden Hazard, attaccante del Real Madrid: ​"Dieta? I dolci sono la mia tentazione. Cerco di non avvicinarmi alla credenza per non mangiare, ma non è per niente facile". Lo stesso Paolo Maldini, dirigente del Milan, è stato immortalato a tavola con la propria famiglia, intento a mangiare un pasto certamente non dietetico. E Jorginho? Sì, ma ai tempi di Napoli: ​"Al primo anno di Napoli dopo sei mesi decisi di andare in vacanza in Brasile, per un mese non feci niente, non mi allenai e mangiai tanto. Quando tornai a Napoli ero completamente fuori forma e persi la fiducia di Benitez". Insomma, isolamento o no, anche i calciatori cedono ai peccati di gola...