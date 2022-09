Sarà il Napoli a inaugurare l'ottava giornata di Serie A, con un anticipo apparentemente semplice contro il Torino. Primi in classifica e ancora a zero sconfitte in campionato, gli azzurri partono a 1,57per la sfida al Maradona, forti di un'imbattibilità di oltre sette anni contro i granata. Juric e i suoi puntano invece a scuotersi dopo i ko con Inter e Sassuolo: il pareggio (a 4,15) potrebbe bastare, mentre per il segno «2» l'offerta sale a 5,50. L'ultimo precedente in casa dei partenopei si è chiuso per 1-0 a favore di Spalletti, esito stavolta a 7,68; lo stesso punteggio a favore del Toro pagherebbe invece 16,60. Sul tabellone dei gol è invece Simeone la prima scelta, a 2,25, con Raspadori che potrebbe inizialmente riposare dopo le fatiche in Nazionale, ma che comunque è in prima fila a 3,25. La dinamicità azzurra sarà un pericolo in più per la difesa granata, come emerge anche dalle quote: un cartellino a Schuurs si gioca a 2,75, quello per Djidji pagherebbe 3,50. Il Napoli intanto insegue la vetta solitaria anche nelle scommesse sullo scudetto, dove è riuscito ad agganciare il primo posto a 3,85, alla pari con il Milan e davanti a Inter (4,00) e Juventus (6,00).