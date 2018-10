Vi ricordate i Campioni di Ciccio Graziani? Ora per la squadra romagnola è pronta una nuova avventura: "Ho deciso di acquistare la squadra di calcio del Cervia". Parola di Vittorio Sgarbi, che ha annunciato il tutto in un video pubblicato ieri su Facebook: "Giornata importante - esordisce sul social in accappatoio accanto a una finestra che dà sul mare - sto per andare a Cesena dal mio amico Nerio Alessandri di Tecnogym perché voglio parlare con lui di una cosa che ho pensato". In principio, l'idea era acquistare la Spal, poi però il ricordo dell'infanzia trascorsa in Romagna lo ha catapultato sul Cervia. Anzi: "Cervia-Milano Marittima, che alla Spal darà anche del filo da torcere".