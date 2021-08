Ci sono squadre e squadre. Quelle che deludono, come l'Italvolley maschile che si ferma ai quarti contro l'Argentina. Quelle che ci mettono il cuore come l'Italbasket, che però deve cedere alla superiorità tecnica e atletica della Francia., il quinto oro per l'Italia in queste Olimpiadi e nel complesso una medaglia unica sotto tanti punti di vista:(un team formato da un uomo e una donna) per l'Italia;. Bastano questi dati per far capire l'importanza di questa medaglia. frutto di "cinque anni di vittorie e anche sofferenze ma questo risultato paga di tutti gli sforzi fatti", come spiega il sorridente Tita. Frutto anche di un lungo percorso di avvicinamento alla vela, se si pensa che i due potevano essere ben lontani da questa disciplina.Ruggero Tita, nato a Rovereto il 20 marzo 1992,, ha tentato tanti sport prima di arrivare alla vela: surf, kitesurf, snowkite a freeride, speedfly, paraglide, snowboard e ski freestyle.Scopre la vela con l'Associazione Velica Trentina (ora fa parte del gruppo sportivo delle Fiamme Gialle), la sua prima società, e da lì non si ferma più: a 13 anni è campione italiano nella classe Optimist, poi campione europeo Team Race e campione svizzero Open, il passaggio in classe 29er e poi 49er dove diventa pluricampione italiano e le tante vittorie nelle regate internazionali; nel 2915 la vittoria nella Olympic Week sul Lago di Garda e il titolo di campione europeo Youth Under 23 e l'argento mondiale. Fino ad arrivare ai Giochi di Rio 2016, dove ha gareggiato con Pietro Zuchetti nella classe 49er., due volte consecutive velista dell'anno, nominato al premio Rolex Sailor of the Year e che ha anche lavorato con il Team Luna Rossa Prada Pirelli nella sfida per la 36esima America's Cup.Non meno turbolento l'avvicinamento di Caterina Banti, nata a Roma il 13 giugno 1987. O meglio, il riavvicinamento. Prima volta in vela a 13 anni, ma non scatta la scintilla e da lì prova scherma, equitazione e danza., con tesi in Islamistica ('Tajdid: uno strumento per concettualizzare rinnovamenti e riforme) e sa parlare più lingue, dall'arabo (imparato alla scuola perstranieri di Tunisi, l'Istituto Bourguiba) all'inglese, dal francese allo spagnolo e al turco. A 20 ci riprova, grazie al Circolo Canottieri Aniene, torna in barca con il fratello e questa volta è definitivo, gradualmente si specializza nel Nacra 17 che le regala gioie su gioie, soprattutto da quando nasce la coppia con Tita nel 2017.I due si trovano subito, il feeling sul catamarano veloce è immediato e la coppia macina medaglie su medaglie., 50 km a sud-est di Tokyo, e a quell'oro che li consacra nella storia dello sport italiano. Tita e Banti fanno festa: "Siamo molto fieri di quello che abbiamo fatto, è stato un percorso lungo cinque anni durante i quali abbiamo conquistato molte vittorie ma siamo venuti qui per ottenere quella più importante". E con loro tutta l'Italia, che dopo Jacobs e Tamberi può celebrare un'altra medaglia da leggenda.