E' una settimana di presentazioni in casache dopo Politano, Nainggolan, Asamoah e de Vrij ha portato davanti ai media anche Lautaro Martinez l'acquisto più chiacchierato di questo mercato. Il direttore sportivoperò non si ferma e continua a lavorare sia sulle operazioni in uscita con la possibilità concreta, fra le altre di dire addio dopo solo un anno a, che a quelle in entrata dove, oltre a un centrocampista e a un esterno d'attacco, l'Inter è alla ricerca di un terzino destro di ruolo che possa colmare il vuoto lasciato da Cancelo. Vrsaljko la priorità, ma non è l'unica. Dalla redazione dii nostri Emanuele Tramacere e Alessandro Cosattini fanno il punto su queste e altre trattative.