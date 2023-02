Il rapporto fra la società Fiorentina e la città di Firenze è ai minimi storici. Un qualcosa di piuttosto curioso se pensiamo all'ondata di entusiasmo che portò Commisso dopo il suo arrivo in città 4 anni fa. In neanche un quinquennio si è passati da cuori in fiamme ad un rapporto al limite del compromesso dopo la lite fra Barone ed il tifoso post-derby. I tempi dei cori della curva per il DG sembrano ricordi lontani.



CREDITO FINITO - E se la cessione di Chiesa è stata in qualche modo digerita, quella di Vlahovic è stata il detonatore della prima vera contestazione, sfociata in uno striscione su Ponte Vecchio raffigurante Commisso in versione Joker e in un duro comunicato della Fiesole. Il resto è storia recente: neppure la qualificazione in Conference o la quasi inaugurazione del Viola Park ha placato gli animi, anzi. Gli investimenti sbagliati su alcuni giocatori, la scelta di non riscattare Torreira e le prestazioni deludenti in campionato hanno portato il presidente sotto l’occhio della critica, con fischi e brusii abbastanza tangibili dopo le sconfitte con Torino e Bologna. Questo quanto scrive stamani Repubblica Firenze.