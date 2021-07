Brian Brobbey, attaccante dell’RB Lipsia, arrivato dall’Ajax, parla del suo futuro, che era stato messo in dubbio, in quanto l’ex Lanciere aveva firmato con Nagelsmann in panchina: “Marsch? Mi ha detto che ha anche migliorato Haaland a Salisburgo e che avrebbe potuto fare lo stesso con me. Felice di giocare per il Lipsia”.