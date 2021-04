. Sarà una questione di tempismo, ma l'annuncio della Superlega è arrivato proprio nel turno di campionato nel qualee in cuihanno gettato le basi per uno scontro diretto da brivido domenica. Perché prima e seconda del Girone A si affronteranno in un vero e proprio spareggio per la B, con un solo punto a dividerle in classifica.. Uno spettacolo. Già oggi, infatti, i club di Serie C stentano a tenere i conti in ordine a causa dei pochissimi ricavi di un campionato che, più di altri,Gli stadi chiusi hanno messo le società spalle al muro e questo colpo di mano dei top club. E' chiaro che gli interessi miliardari della Superlega non possono fermarsi di fronte alla piccola Serie C, ma in nome dello spirito sportivo, della passione di milioni di tifosi e del lavoro di tante società, ci sentiamo di fare un appello:. Il campionato dei giovani, delle vecchie glorie, dei ragazzi che hanno preso porte in faccia dai grandi club, dei tifosi che aspettano ancora la domenica per andare allo stadio.. Continua a deludere, invece, la Juve U23, sconfitta dal Renate e agguantata dal Grosseto undicesimo e dal Novara decimo. Ora i bianconeri avranno a disposizione tre partite (una da recuperare) per blindare il proprio posto nei playoff,A due giornate dal termine del campionato tutti i giochi sono aperti, con le tre big del campionato a giocarsi un posto al sole non solo nella prossima Serie B, ma anche nelle fasi finali dei playoff grazie al secondo posto. Tutto in ballo, con le squadre pronte a darsi battaglia fino all'ultima giornata per chiudere quello che è stato, che grazie al 2-0 sul Catania sale al terzo posto in classifica superando il Bari, 2-2 col Palermo, e portandosi a -5 dal secondo posto con una partita da recuperare. Giochi ancora aperti anche in questo senso quindi, con gli unici grandi delusi di giornata che sono i ragazzi di De Laurentiis, costretti addirittura al quarto posto dalla rimonta del Catanzaro, che non sembra