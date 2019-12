"Oh my god! Got this as a gift from my idol." ?



The highly rated Youssoufa Moukoko couldn't believe his hero had sent him a present on his 15th birthday. Game recognises game ? https://t.co/IA2mjxGUQU — SPORTbible (@sportbible) November 22, 2019

, in relazione alla sua età,e si impone da subito in maniera dominante. Questa è la storia di, enfant prodige del Borussia Dortmund. Un contratto da un milione di euro che può salire fino a 10, in base a quella che sarà la crescita del ragazzo di origini camerunesi e gli obiettivi che otterrà con la sua squadra. E anche un certo Leo Messi si è accorto di lui...Numeri da urlo sin da subito e con essi le perplessità degli avversari, poco convinti da quella storia che il genitore avesse chiesto, invano, di registrare i dati anagrafici di Youssoufa al consolato tedesco di Yaoundè. Accuse prontamente rispedite al mittente dal, per provare a cancellare ogni tipo di equivoco.- A 12 anni, Moukoko non ha fatto la differenza prima a livello Under 15 e poi subito nell'Under 17, ha semplicemente riscritto in entrambe le categorie le regole del gioco:, prima del grande salto nell'Under 19. E anche a questi livelli si sta confermando un'autentica macchina da gol:. Sui social ha già il seguito di una superstar – oltre 390.000 i followers su Instagram – e recentemente,anche nella crescita mentale di un ragazzo che corre il rischio di dover rispondere da subito ad aspettative esageratamente alte se rapportate alla sua carta d'identità.- I suoi obiettivi per il futuro sono molto chiari, come Moukoko ha avuto modo di dichiarare alla Bild: “”. In passato è stato seguito dal Manchester United, ora tutti i top club europei si sono appuntati il suo nome e la scadenza del contratto fissata a giugno 2022. E, che ha avuto modo di sperimentare sulla sua pelle le doti del ragazzo,in un futuro prossimo.