"Tanto alla fine lo vince Mengoni". Frase in loop sentita e risentita per le vie di Sanremo. Cinque giorni di Festival, un solo favorito. L'edizione 73 Mengoni non l'ha vinta, l'ha dominata. Sempre il migliore, dalla prima all'ultima puntata. E quella coincidenza clamorosa a distanza di dieci anni: nel 2013 il martedì la Juventus aveva vinto 3-0, il Milan aveva vinto di misura in casa di venerdì e il giorno dopo Mengoni vinceva Sanremo. Quest'anno c'è stato un copia e incolla: martedì la Juve ha vinto 3-0 a Salerno, venerdì il Milan ha vinto 1-0 col Torino e... sabato Mengoni ha trionfato al Festival.



Il Marco cantante nasce nei locali di Viterbo insieme ad altri quattro amici. Fino ai 16 anni ha fatto parte di un gruppo, per poi decidere di iniziare la carriera da solista. Lui, un microfono e nient'altro. Nel mezzo, il trasferimento a Roma per studiare lingue all'università. La svolta nel 2009 con la partecipazione a X Factor. Sotto lo sguardo attento di Morgan, il ragazzo cresce, migliora, assorbe i consigli arrivando fino alla vittoria finale. Quattordici anni dopo trionfa ancora nella musica, stavolta a Sanremo: edizione 73. Un favorito, il vincitore finale: Marco Mengoni trionfa ancora all'Ariston. E il suo destino si incrocia con Juve e Milan.