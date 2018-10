la celeberrima massima disi addice alla perfezione allapiù semplicementeMa cerchiamo di capire megliosu cui i rossoneri hanno deciso die che i tifosi già sognano possa diventare, atollo che si trova nella Baia di Guanabara, di fronte ail 27 agosto del, vive un'infanzia non sempliceera infatti un bambino piccolo e magro, ma sin dagli esordi capace di fare magie con il pallone tra i piedi. Non abbastanza per un calcio fisico come quello degli anni 2000, tanto che i tecnici delle giovanili del Flamengo, club in cui inizia a militare, lo bocciano senza speranze. In campo questo difetto fisico è evidente, ma la tecnica di Paquetà è sopraffina: gli avversari non lo vedono nemmeno, ma quando c'è da fare un contrasto sono dolori, soprattutto quando il livello si alza e passa nell'Under 15.soffre anche di unche lo confina in panchina:per sottoporre Lucas a unNutrizionisti, medici sportivi e cure specializzate sortiscono però il loro effetto:tanto da convincere anche i restii tecnici dei rossoneri brasiliani, che lo inseriscono nella squadra- Ormai Paquetà è in fase di decollo: l'allenatore Oswaldo de Oliveira lo portavisto che è dotato di una capacità tecnica in grado di fargli ricoprire tutti i ruoli. Lo dimostra il fatto è cheLa svolta vera arriva con il tecnico colombiano Reinaldoe con il successore Paulo Cèsarper lui- Numeri che l’hanno portato allae all'acquisto da parte dell'ex Flamengo Leonardo, n: dal rossonero al rossonero. Tanto che è arrivata anche l'investitura diche l'avrebbe voluto al PSG: "È un grande giocatore e conosco le sue qualità. Sono sicuro che sarà un crack". E allora bem-vindo in Italia, Paquetà!@AleDigio89