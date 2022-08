In collaborazione con SbostatsLe scommesse sportive sono un argomento sempre delicato da trattare. C’è chi le vede solo come divertimento, chi come possibilità di tentare la fortuna e chi come, unico sito al mondo che utilizza lee, copre a 360° le esigenze degli appassionati di scommesse sportive, promuovendo unNato nel 2018,che permette ai suoi abbonati di usufruire di un, tennis e hockey e di unche segnala ladegli esiti.Un concetto totalmente nuovo nel mondo delle scommesse, totalmente diverso da quello che vede ilbasata su svariate considerazioni confutabili, ma che affida(come accade nei mercati finanziari) a numeri oggettivi che se elaborati nel modo più corretto danno unasu ogni esito.Del resto le quote scommesse non sono nient’altro che lache un determinato risultato si realizzi. Sbostats ragiona (e fa ragionare i suoi utenti) proprio nello stesso modo in cui lavorano i bookmakers e più il mondo deiha iniziato a prendere in seria considerazione il mercato del betting . Ecco che quindi, fra Facebook, Instagram e Youtube sono arrivati sulla rete centinaia e centinaia di sedicenti, ovvero persone chedei pronostici scommesse e vendono il loro “prodotto”.La verità però come sempre è che. E quindi fra pronosticatorie per nulla preparati, cheper i siti di scommesse che li pagano in base ai conti gioco al volume che portano al bookmaker stesso, finendo per (ancora peggio) personaggi chevendendo finti match truccati e fregando letteralmente gli appassionati di sport e scommesse,hanno contaminato un mondo fatto per lo più di gente cheE’ proprio ila essere completamente fuori luogo quando si tratta di scommesse. Il betting non è un gioco in quanto non si scommette con soldi finti. Evistoma vengono prodotte dai reparti trading dei bookmakers confino ad arrivare alla previsione finale. Lo stesso approccio viene utilizzato da anni dal team die dai suoi utenti.Più bassa è la quota, più alta è la probabilità di vincere. E seecco che ilnon è più un “provare a indovinare” ma una vera e propriadel proprio denaro per, proprio come avviene in borsa.Ma come non si diventa operatori di borsa o traders di prodotti finanziari,. La prima cosa da fare è quindi, formare sè stessi per poter arrivare consapevoli e preparati al momento in cui si dovrà fare un pronostico sulle scommesse sportive.quindi, oltre a fornire ai propri abbonati una serie di, organizza da annisu vari argomenti basilari per chi investe: dal, alla gestione dela quella delle, passando per ladegli investimenti. Una volta acquisite queste nozioni basilari mettere in atto unsarà praticamente un’azione automatica.Nel corso degli anni e grazie alla propria community (team di Sbostats e utenti abbonati) che ogni giorno si confronta sui temi relativi alle scommesse, sono centinaia le persone che. Sì, perchè la formazione di Sbostats sulle scommesse può essere trasportata anche nella vita di tutti i giorni.Sapere, sapere, sapere saperegli impegni giornalieri e ragionare per, sono tutte abilità che non sono certo esclusive del mondo delle scommesse ma che possono (e devono) essere applicateIn conclusione,si pone nel mondo del betting come ponte fra glie il mercato del. Infatti la piattaforma, con la sua formazione nelche in questo comparto è difficile da trovare.In un mondo di incantatori di serpenti che cercano di invogliare anella (falsa) speranza di recuperare e diventare ricchi con le scommesse, Sbostats mette al primo posto la formazione dello scommettitore e cerca di sdoganare la pessima nomea che vede chicome una persona poco seria e che opera in un settore che ha una cattiva considerazione da parte dell’opinione pubblica.