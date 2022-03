Aspettando Sampdoria e Juventussgomitando e portando avanti risultati e scalpi importanti pur senza mai raggiungere (Roma a parte come tutte le dirette rivali) alla continuità di risultati chevorrebbe. Eppure con gli ultimi 4 risultati utili nelle ultime 5 gare (3 vittorie e 1 pari) laha ricominciato a correre balzando al terzo posto in classifica a -1 dal Cagliari secondo. Protagonista della formazione viola, spesso capitano, è sicuramentedifensore centrale che ha deciso con una prestazione monstre l'ultima gara vinta per 2-0 contro il Verona.Difensore centrale classe 2002 è al suo secondo anno di Primavera con la formazione viola, ma da quando iniziò a giocare a calcio in Veneto, la sua terra,. Un ruolo che presto abbandonò con l'avanzare dell'età in cui si trasformò da estremo difensore a centrale puro.Frison passa poi nei settori giovanili del Padova e della Virtus Bassano ed è lì in un torneo nazionale Under 15, che viene notato da diversi scout che gli offrono un provino nei rispettivi club., ma è l'ultimo di questi trial ad essere quello decisivo perché, come raccontato spesso dal padreLa firma e il trasferimento a Firenze avviene nel 2017 e da allora Frison non smette di crescere e migliorare tenendo però sempre la testa sulle spalle. Aiuta in estate il padre con la sua azienda e alterna studi e allenamenti per non farsi trovare impreparato se qualcosa col calcio non dovesse andare.il contratto da professionista già firmato, ma Frison non cambia atteggiamento: "Cerco di rubare consigli dei difensori, ma guardo anche dagli attaccanti: ci sono giocatori importanti da cui posso sempre imparare".