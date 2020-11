E riesce sempre e comunque a far parlare di sé. In attesa che il commissario tecnico guarisca dal Covid e torni a disposizione a tutti gli effetti,alla guida della Nazionale. Dopo la qualificazione con numeri da record all'Europeo e la conquista dello status di testa di serie nel sorteggio per le qualificazioni al Mondiale del 2022,è a portata di mano.- Risultati che sono figli di un lavoro partito da lontano, costruito sulla consapevolezza che, al di là del difficile momento storico per il nostro movimento, non si potesse che ripartire dai giovani e dal talento per, con la quale il rapporto non è stato minato nemmeno dalle piccole frizioni createsi col presidente Gravina nelle passate settimane. Le indiscrezioni sul ritorno di Lippi nelle vesti di direttore tecnico, la diversità di opinioni sull'argomento coronavirus non hanno intaccato la convinzione reciproca che, quello che dovrà segnare il nostro ritorno sul più grande palcoscenico dopo il clamoroso fallimento della gestione Ventura.- Del resto,L'eccezionalità della situazione che si è venuta a creare a causa della pandemia, con Europeo e Coppa del Mondo distanziati di un solo anno non faciliterebbero un eventuale ribaltone e il tecnico jesino, dopo aver seminato così tanto e bene fino ad oggi, ci terrebbe particolarmente a portare a compimento la sua missione, quella di riportare l'Italia ad essere competitiva ai massimi livelli.("Attendo una risposta da lui"): proseguire il percorso di rilancio della squadra azzurra, mantenendo un ruolo di supervisione sulle nazionali giovanili.Oggi nella sua testa c'è solo l'azzurro e la volontà di chiudere un cerchio dopo aver ottenuto il più grande e sottovalutato degli obiettivi, averci restituito la credibilità.