A meno di due giorni dalla semifinale di andata di Coppa Italia tra Fiorentina e Juventus quest’oggi sulle pagine del Corriere Fiorentino è stata pubblicata una lunga intervista all’ex capitano viola Dario Dainelli. L’ex difensore, che di match del genere ne ha giocati molti in maglia gigliata, ha provato ad ipotizzare cosa dovranno fare i padroni di casa per riuscire a sorprendere gli odiati ospiti. Queste le sue parole:



“Che Juventus ho visto ad Empoli? Dal punto di vista del gioco ho visto più l’Empoli. La Juventus ha dimostrato di essere più compatta e di essere pericolosa nelle ripartenze. E poi ora ha Vlahovic che tiene palla, fa salire la squadra, attacca bene la profondità. Insomma adesso fa la differenza. Sono convito che la Fiorentina di Italiano., dal punto di vista del gioco, può mettere in difficoltà la Juve. Poi è vero che in ogni partita possono fare la differenza gli episodi o i singoli, e in questo i bianconeri possono dire la loro”.



L’ex capitano viola è entrato poi nel particolare: “Adesso Vlahovic è un giocatore vero e maturo. Con le proporzioni del caso spesso i giovani cambiano da un anno all’altro acquisendo sicurezza nei propri mezzi ma Vlahovic, che era già forte da ragazzino, ora ha la consapevolezza di essere forte: in area di rigore è veramente devastante. Come fermarlo? È difficile fermalo, ora poi che è in uno stato mentale di sicurezza massima è ancora piu difficile. Però Milenkovic se la può giocare. Luperto, che andreazzoli aveva messo in marcatura sul serbo, nella fisicità lo subiva perché non aveva il fisico. Milenkovic, con la sua prorompenza fisica può limitarlo molto. Basta che faccia come ha fatto Bremer nel derby di Torino. Un punto debole? In questo momento è in uno stato di grazia fisica e mentale e difficile da contrastare. E’ molto simile a Benzema: è uno che ha forza fisica, bravo in area di rigore, ma anche molto bravo ad attaccare la profondità”.