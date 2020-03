"Niente sarà più come prima, ma vedremo se qualcosa potrà diventare meglio di prima". Parola delin riferimento ai grandi eventi, sportivi e musicali. Ovviamente in questo momento di emergenza sanitaria ed economica la ripartenza di spettacoli su larga scala rappresenta un problema secondario ma, per gli amanti di sport e musica, partite e concerti sono una valvola di sfogo necessaria a prendersi qualche momento di condivisione di passione e gioia. Un modo come un altro, insomma, per sopperire alle crisi psicologiche legate alla solitudine e distanza sociale forzata. Eventi sportivi, grandi festival, concerti negli stadi o nelle arene sono però una cura alle nostre psicosi che sarà reinserita nella nostra società, con ogni probabilità, con tempistiche bibliche. Basti pensare a, che contava già 135 mila biglietti venduti e dove si sarebbero dovuti esibire, tra gli altri,, spostato da giugno 2020 a giugno 2021. Senza considerare i T(solo nella parte asiatica, per ora).Sono stati spostati o annullati, invece tutti gli avvenimenti previsti nel mese di aprile, ed è di questi giorni la notizia dell’. Non è quindi da escludere un'estensione del periodo senza live anche ben oltre la conclusione dell'emergenza coronavirus. In questo senso(5, 6 e 8 giugno, poi in altri stadi: 11 giugno a Torino, 14 giugno a Padova, 17 giugno a Firenze, 20 giugno ad Ancona, 24 giugno a Napoli, 27 giugno a Messina, 3 luglio a Bari, 7 luglio a Modena, 15 e 16 luglio a Roma),(14 giugno),(18 e 19 giugno e in altri stadi: 3 giugno a Torino, 6 e 7 giugno a Firenze, 13 e 14 giugno a Napoli, 26 giugno a Modena, 30 giugno ad Ancona, 4 luglio a Pescara, 11 luglio a Bari e 15 luglio a Messina),(27 giugno e poi in altri stadi: 30 giugno a Padova, 4 luglio a Torino, 7 luglio a Firenze e 10 luglio a Roma) e(10 e 11 luglio)., che già non stava attraversando un periodo fiorente prima del Covid-19, giustamente preoccupata dalle nuove misure che saranno previste per i live in futuro oltre che dal probabile calo di richiesta di biglietti per una comprensibile paura da parte del pubblico. ProprioSarà necessario, quindi, riconsiderare le priorità, in uno scenario nel quale il diritto alla salute prenderà necessariamente il sopravvento sulla sicurezza. Un ruolo fondamentale, in tutto questo, lo giocherà un fattore che, in generale nella ricostruzione, dovremo per forza ritrovare se vogliamo