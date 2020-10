Era tutto iniziato con un hashtag, non proprio di benvenuto:. Così i tifosi delaccoglievano quello che non era ancora l'allenatore del: Stefano. Il 9 ottobre 2019 è iniziata una storia che ha dell'incredibile e che, come tutte le storie, vive di bassi, profondi, e alti, vertiginosi. Tifoso dell'Inter, ex allenatore dell'Inter, ha conquistato tutti, piano piano, un passo alla volta, ma con slanci entusiastici difficili da contenere e impossibili da non affascinarti.- 41 partite, 24 vittorie, 6 sconfitte,, media punti di 2,02 a partita.. L'inizio è stato difficile, con sconfitte traumatiche come quella a San Siro contro la, con tantissimi fischi dei tifosi milanisti, e quella, ancora più pesante, contro l': 5-0. Poi qualcosa è cambiato, i giovani sono cresciuti, isono arrivati (Kjaer e Ibra),è stato messo nella posizione a lui più congeniale. Così Pioli ha contribuito a far risorgere il Diavolo.Il Milan sembrava a un passo dall'ennesima rivoluzione e PInvece no, niente, niente addio di, niente rivoluzione:E così il Milan ha iniziato alla grande questa stagione, trovando l'anche grazie alla buona sorte in una notte tempestosa portoghese: ma le grandi storie hanno sempre un principio epico. Picchi verso il basso ma anche verso l'alto, con la vetta raggiunta nella rimonta contro lapoi campione d'Italia. Dal 9 ottobre 2019 al 9 ottobre 2020 c'è stato un insieme di emozioni contrastanti, dalla rassegnazione e lo scoramento all'entusiasmo e l'ottimismo, che compresse hanno dato equilibrio.Eccola la prima istantanea di Pioli al Milan: la firma sul contratto. Un anno fa iniziava la sua storia in rossonero.