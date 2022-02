Il Barcellona ha sempre il suo appeal. Il club blaugrana ha chiuso un ricchissimo contratto di sponsorizzazione con Spotify: accordo triennale del valore di 280 milioni di euro, oltre 93 milioni annui. Superati così gli eterni rivali del Real Madrid, fermi con Emirates a 70 milioni all'anno. Nella cifra versata da Spotify sono compresi i "naming rights" del Camp Nou.



Il club blaugrana ha aumentato i suoi guadagni da sponsorizzazioni, a cui vanno sommati 10 milioni da Beko per le divise da allenamento e lo spazio sulla manica e 1,5 milioni da Stanley per la divisa della squadra femminile. Il Barcellona è il club che guadagna di più con gli sponsor, e guida così la top 10. Guarda dall'alto il Real e le inglesi, in una classifica che vede anche le Juventus. Inter, Milan e le altre italiane?



