Nè la Roma, né l'Inter nel futuro di Jan Vertonghen. Il difensore belga rimasto svincolato dopo la fine del suo contratto con il Tottenham era corteggiato dai due club italiani, ma secondo Het Laatste Nieuws il centrale classe 1987 è a un passo dal Benfica.



Vertonghen aveva stabilito alcune priorità importanti per il proprio futuro che né i nerazzurri, né i giallorossi erano pronti a soddisfare. Un club in un campionato importante in Europa, con ambizioni europee che gli garantisse un contratto lungo e in una città vivibile in cui imparare una nuova lingua. Tutte richieste soddisfatte dal Benfica che è a un passo dal chiudere il suo acquisto e ha già programmato le visite mediche per la firma.