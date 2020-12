Tiene banco in casa Atalanta il caso Gomez, ma intanto si muove anche il mercato in entrata, soprattutto sulle fasce. Depaoli e Piccini non convincono, la Dea è a caccia di un altro esterno destro da alternare ad Hateboer e, come accaduto con Castagne, è pronta a pescare dal Belgio: secondo HLN, sono avviati i contatti con il Genk per Joakim Maehle, sul piatto un'offerta superiore ai 10 milioni di euro. Il club belga, si legge, è pronto a lasciar partire l'esterno danese a gennaio, ma l'Atalanta non è sola: anche il Marsiglia ha recapitato una proposta al Genk, è asta.